Academia e emissora ABC anunciam a data da 97ª premiação do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a emissora ABC divulgaram, na quarta-feira (10/4), que a 97ª edição do Oscar será realizada no dia 2 de maio de 2025. A premiação estará ao vivo no Dolby Theater, auditório em Hollywood, a partir das 19h no canal da ABC.

A lista dos pré-indicados nas categorias e as votações preliminares ocorren em dezembro de 2024. Os indicados serão anunciados no dia 17 de janeiro de 2025. As votações finais serão no dia 18 de fevereiro de 2025. Todas as datas são passíveis de mudança.

O evento conta com mais de vinte categorias como melhor diretor, melhor montagem, melhores efeitos visuais e melhor documentário de longa e curta-metragem. Em 2023, Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, foi o filme destaque com treze indicações e sete vitórias, incluindo o prêmio de melhor filme, considerado o mais importante da noite.

A cerimônia do Oscar teve sua primeira premiação em 16 de maio de 1929, com filmes de 1927 e 1928. Naquela noite, foram entregues apenas 12 estatuetas. Com o passar dos anos, se adaptou às novas realidade da cinematografia e é um dos eventos mais assistidos e comentados do mundo.