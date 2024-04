Lollapalooza deste ano termina com público de 240 mil pessoas

Após três dias de festividades no Autódromo de Interlagos, o Lollapalooza Brasil 2024 encerrou sua 11ª edição com números impressionantes. Ao todo, 240 mil pessoas compareceram ao festival e mais de 12 mil profissionais atuaram nos bastidores do evento. A edição deste ano também se destacou pelo compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Mais de R$1,6 milhões arrecadados de parte da entrada social foram doados para a Ação da Cidadania.



O festival gerou cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos, o que contribuiu para o crescimento econômico para a cidade de São Paulo. Outro investimento em ações socioambientais foram os R$1.537.500 milhões direcionados para projetos de preservação da natureza e de bem-estar das comunidades locais. Nos dias de apresentações, foram distribuídas mais de 165 mil garrafas de água para o público se manter hidratado.



O Lollapalooza Brasil 2025 já está previsto para ocorrer dos dias 28 a 30 de março de 2025. O lote antecipado do Lolla Pass, que garante os três dias de festival, esgotou-se em menos de 54 horas. Outros lotes de ingressos serão disponibilizados nas próximas fases de venda deste ano.