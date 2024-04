Complexo fora do eixo faz evento voltado para adolescentes

No dia 20 de abril, o Complexo Fora do Eixo traz a Brasília a festa Breeze, destinada ao público de 12 a 17 anos. Terá como atração principal o DJ Jeeh FDC, da Zona Leste de São Paulo, com início às 14h e fim às 19h. Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Digital Ingressos, a partir de R$ 50.

Conhecido por hits como Beat da felicidade e Sorrateiro, o DJ Jeeh FDC é considerado um prodígio do funk que combina alegria ritmada com influências melódicas de diversos outros estilos, onde traz inovação e audácia ao cenário musical brasileiro. Além de cantor, o artista, de 19 anos, é um dos principais produtores do atual funk paulista e tem conquistado seu espaço no cenário com músicas estouradas nas diferentes plataformas de música, sendo referência para novos músicos.



Para aqueles que estiverem comemorando aniversário, a casa de shows também oferece duas cortesias e dois drinks (sem álcool, ou refrigerante). Vale destacar ainda que, para os pais que quiserem conhecer o local da festa, será disponibilizada uma visita guiada, por monitores e seguranças do espaço para sanar as dúvidas.