Versão exclusiva de clipe de 'Evidências' é lançado pela Warner Bros

A Warner Bros divulgou uma versão exclusiva gravada por Chitãozinho & Xororó da canção Evidências, que inspirou o longa Evidências do amor. Este é o primeiro videoclipe do single, que foi lançado na década de 1990. A gravação foi feita para a nova comédia romântica do estúdio, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11/4).



Estrelado por Fábio Porchat e Sandy Leah, Evidências do amor conta a história de Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem a música Evidências em um karaokê. Com o tempo, o relacionamento chega ao fim, mas o que Marco não esperava era que, toda vez que ele escutasse a música, seria levado de volta ao seu passado com Laura.



O longa é dirigido por Pedro Antonio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães, Álvaro Campos e Fabio Porchat. Além dos protagonistas, o elenco conta com Evelyn Castro e Larissa Luz. O hino sertanejo, que é o pano de fundo da produção, foi escrito há quase 35 anos e é a canção mais cantada em karaokês brasileiros.