Clash bulldogs abrem shows da turnê ‘The mandrake project’ no Brasil

The mandrake project é o sétimo álbum solo do músico Bruce Dickinson e o primeiro em 19 anos da carreira do cantor. O álbum lançado em março deste ano ganhou uma turnê mundial com passagens pelo Brasil em quatro shows. A abertura dos shows de The mandrake project será feita pela banda brasileira Clash bulldog´s, que mistura o heavy, hard e stoner.

Formada no início de 2020, a Clash bulldog’s é composta pelo baterista Mauricio Tarrago, o vocalista e guitarrista Marcelo Braune, o guitarrista Alex Saippa e o baixista Bruno Eller. A banda aposta em uma sonoridade com influências de hard rock, heavy metal e até mesmo alguns elementos de stoner rock. A turnê The mandrake project irá passar pelo Brasil nos dias 24 de abril em Curitiba; 25 de abril em Porto Alegre; 27 de abril em Brasília; 28 de abril em Belo Horizonte; 30 de abril no Rio De Janeiro; 2 de maio em Ribeirão Preto e 4 de maio em São Paulo.

Serviço





The Mandrake Project Tour

Dia 27 de abril, no Ópera Hall (SHTN Trecho 2 — Asa Norte). Abertura dos portões às 19h, início do show às 22h. Classificação indicativa: 16 anos, menores de 16 anos somente acompanhados dos

pais ou responsável legal.