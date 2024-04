Arquiteto Tadeu Oliveira lança caderno de viagens sobre sul da Bahia

O arquiteto e artista Tadeu Oliveira lança, neste sábado (13/4), o livro Viagem ao sul da Bahia na livraria Porão do Livro. A obra retrata a área da Costa do Descobrimento em desenhos de aquarelas e em uma forma de resgate histórico do encontro das culturas indígena, portuguesa e africana em uma das regiões turísticas mais visitadas do Brasil. Em versão trilíngue (português, inglês e francês), o livro estará disponível para compra no Porão do Livro, na livraria O Livreiro de Porto Seguro, na Bahia, e na plataforma da Amazon.

O trabalho de Tadeu apresenta também curiosidades, impressões e dicas para quem quiser visitar a região, que recebe cerca de 6,5 milhões de visitantes do Brasil e de outros países na alta temporada, segundo a Secretaria de Turismo do estado baiano. O roteiro reproduz o modelo “carnet de voyage” e a arte “sketchbook”, desenho de observação que reúne artistas e viajantes ao redor do mundo. O texto aborda informações históricas e geográficas para destacar a rica gastronomia, música e arte do local.

Nascido em Goiânia, Tadeu Oliveira se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB). Além de anos de estudos dedicados ao desenvolvimento urbano do DF, passou a se dedicar às aquarelas apenas em 2018. Após morar uma temporada na França, Tadeu teve contato com o estilo “cahier de voyage” e decidiu publicar o seu livro em três línguas para que artistas de todos os lugares pudessem se inspirar nesse tipo de relato.