Rapper Kayode lança versão deluxe do álbum 'Flow da pele'

Vencedor do Music Video Festival (MVF) e indicado ao Grammy Latino, o álbum Flow da pele, do rapper Kayode, ganha 11 novas faixas na versão deluxe disponibilizada na sexta-feira (12/4). O lançamento conta com canções inéditas, participações de peso e um projeto visual que promete se tornar tendência no mercado audiovisual.

A nova versão reúne diversas participações como Rincon Sapiência, Sotam, Neguinho do Kaxeta, Coruja BC1, El Coffee, Onnika, Anarka MC, Galo de Luta, Wesley Camilo, Gigante no Mic e Sharif Shabazz.

O disco garante qualidade na entrega visual, assim como a primeira versão, com uma série de visualizers únicos, preparados pela produtora Yalla Recordings em conjunto ao Studio Curva. As exibições trazem referências que casam com cada tema abordado nas letras das músicas, que são diferentes para cada clipe, sempre expostas no corpo de Kayode. "Justamente pelo nome ser Flow da pele, a minha ideia era marcar isso na pele quase como uma tatuagem de rena. Pensei que com a projeção eu não ficaria limitado só ao texto das músicas e sim tudo que o álbum traz e coloca no imaginário das pessoas”, revela o rapper.

Assim como a primeira versão de 2023, o formato em deluxe segue com a proposta de diversidade musical entre os segmentos do hip-hop, mas traz influências do afrobeat e jerseyclub. O artista explica que seria como uma atualização do álbum original. "Eu acredito que o nosso alvo principal é essa troca, essa conversão com o público, com pessoas que a gente entende que gostam da nossa música, que gostam do que a gente está produzindo", afirma Kayode.

Por meio das letras, o rapper, nascido e criado na Vila Morse, em São Paulo, traz a ideia de que a arte é mais que um produto numa prateleira que seja vendável. "Acho que tem espaço para você ser você, para ser autêntico. É o que eu procuro trazer nas minhas letras e até na minha identidade artística e visual”, conta.

Kayode deixa como mensagem do projeto a ideia de que "a gente não precisa negociar nossa identidade, negociar os nossos ideais”, uma de suas principais características. "O que eu mais gosto de fazer através da minha arte é contar e cantar histórias da periferia, histórias que do lugar de onde eu vim, que são normalmente as histórias onde eu mais aprendo sobre mim, sobre respeito, sobre humanidade”, destaca.

*Por Ana Neves