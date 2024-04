A cantora Madonna, que se apresentará no Brasil em 4 de maio na Praia de Copacabana, surpreendeu a internet ao publicar um vídeo no TikTok onde aparece se arrumando ao som da música A Morte do Vaqueiro, clássico de de Luiz Gonzaga.

Segundo um estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) em parceria com a Secretaria de Turismo (SMTUR), o show da artista vai movimentar R$ 293,4 milhões na economia e dar aos cariocas um retorno 30 vezes maior do que o valor investido pela prefeitura do Rio em patrocínio.

A organização do evento estima um público de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas, turistas nacionais e estrangeiros.