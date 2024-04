Endrick, de 17 anos, e sua namorada Gabriely Miranda, de 21 anos, foram os convidados especiais do PodDelas nesta sexta-feira (12). O jovem craque do Palmeiras compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal ao lado da amada durante o bate-papo descontraído com Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

O episódio começou com Endrick destacando sua calma em contraste com a ansiedade de Gabriely. Ele revelou que uma das maneiras de relaxar é dormir: "Precisa descansar. É muito bom dormir. As maravilhas do mundo: dormir, acordar e tomar um cafezinho".

Ambos revelaram compartilhar o hobby de explorar restaurantes e desfrutar do tempo juntos descansando. "Comigo não dá com televisão, durmo na hora. Ele gosta de assistir série", compartilhou a modelo. Enquanto Gabriely acompanha a série The Chosen, Endrick está mergulhado na trilogia de filmes Jogos Vorazes.

Sobre o momento em que se conheceram, Gabriely revelou que já conhecia Endrick há muito tempo, já que é uma torcedora ávida do Palmeiras. "Eu já seguia ele e outros jogadores do Palmeiras, e sempre comentava quando fazia um gol ou ganhava um título", explicou ela, revelando a história única de seu relacionamento com o jogador.

O post Endrick e Gabriely Miranda falam sobre como se conheceram foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.