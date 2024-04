BBB 24: Alane é a última eliminada com 51,11% dos votos

O BBB está em reta final e o último paredão da edição eliminou Alane com 51,11% dos votos neste domingo (14/4). Alane disputou a vaga na final com Matheus, que recebeu apenas 2,23% dos votos e Isabelle, que recebeu 46,66 % dos votos.

Ao longo do jogo, a dançarina chegou a ser cotada a ser a vencedora do reality show, mas público mudou a sua preferência e Davi Brito se tornou o queridinho do público.

O primeiro jogador a garantir uma vaga na final do BBB 24 foi Davi Brito, O baiano garantiu a vaga na sexta-feira (12/4), após 10 horas de prova de resistência. O brother resistiu aos desafios da prova e se tornou um finalista após Alane passar mal e desistir da vaga.