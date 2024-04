Banda 'Mother Mother' divulga turnê pela América Latina

Nesta segunda-feira (15/4), a banda Mother Mother anunciou uma turnê na América Latina. O maior grupo de rock alternativo do Canadá passará pelo México, Argentina, Chile e Colômbia em outubro deste ano. No Brasil, Mother Mother se apresentará no dia 23 de outubro, no Tokio Marine Hall, na capital paulista.



O anúncio da turnê chegou após o lançamento do single Explode!, que faz parte do álbum Grief chapter. O disco chegou nas plataformas digitais em fevereiro e foi introduzido pela música e videoclipe Normalize. É a primeira vez que o grupo fará shows em solo latino após performances no Lollapalooza e Corona Capital.



Composta por Ryan Guldemond, Molly Guldemond, Jasmin Parkin, Ali Siadat e Mike Young, a banda cresceu muito nos últimos três anos. Em 2022, o seu álbum Inside recebeu o single com certificação de platina pela canção Hayloft II. O mais recente trabalho de Mother Mother terá 12 músicas que abordarão temas como morte, vida, luto e liberdade.