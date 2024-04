Fórum Cidades Criativas vai discutir a importância do design

O fórum Cidades Criativas e a exposição COD poster Brasil se unem para discutir a potência de Brasília, Fortaleza e Curitiba para a inovação por meio do design. O fórum será realizado de 4 a 7 de junho, na Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF). Já a exposição trará cerca de 40 cartazes de diversidade cultural e criativa no Brasília Shopping, de 18 a 30 de abril. A entrada será franca para ambos os projetos.



A artística terá um espaço interativo de registros, experiências, conhecimentos e boas práticas nas áreas relacionadas ao design entre as três cidades. O congresso, por outro lado, oferecerá palestras, workshops, exposições e mesas redondas sobre o desenvolvimento do design em espaços urbanos, o impacto do design no turismo e interação entre o design e áreas, como música, cinema e artesanato.



“O fórum chega para sugerir novos caminhos para a ação empreendedora e colaborativa entre cidades criativas unidas pelo design. Será o primeiro passo de uma importante jornada e acredito que, juntos, teremos sucesso”, completa o curador Wagner Alves, em nota. O objetivo da ação é debater como cumprir com o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, estabelecidos na Assembleia Geral da ONU. É a primeira vez que o evento ocorre no Brasil.