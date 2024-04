Cauã Reymond e fã ficaram presos em elevador? Entenda

O ator Cauã Reymond compartilhou um "perrengue" com os fãs, nesta segunda-feira (15/4). Pelos stories do Instagram, o galã publicou captura de matéria do GShow que diz que o ator passou 4h preso em um elevador com uma fã. "Esse pessoal descobre tudo mesmo", escreveu.

Mas tudo não passou de um susto. Na verdade, tudo não passou de uma publicidade de uma empresa de comésticos para divulgar o Tenys Pé Baruel.

No comercial, o ator, que segura um frasco de talco para os pés, e uma fã estão em um elevador quando o equipamento dá um problema e eles ficam presos. Sem bateria no celular, Cauã depende da mulher ao lado para pedir ajuda, mas, em vez disso, ela liga para a amiga para mostrar com quem está. "E ainda tem o pé cheiroso", conta.