Bailarina brasileira condecorada pelo Itamaraty estreia no cinema

A goiana que ganhou espaço no balé russo, Amanda Gomes estreia nas telas de cinema com adaptação do balé O Corsário. A brasileira, que ocupa a posição de primeira bailarina no Teatro e Ópera de Kazan, na Rússia, interpreta a protagonista Medora. A obra foi lançada em 11 de abril e deve ser exibida na Rússia, Belarus, Geórgia, Armênia e Cazaquistão. Ainda não há data para exibição no Brasil, mas tratativas com a Ópera podem avançar na vinda de Amanda ao Brasil em maio, afirma equipe da artista.

A ida para as telas é uma iniciativa do projeto “Teatro no Cinema”, liderado pela emissora Rossiya-Kultura e pela distribuidora KINO.ART.PRO. Para a bailarina, o novo formato de exibição é uma possibilidade de levar a arte para nichos ainda não alcançados. “É ótimo que agora não apenas o público da Ópera e Ballet de Kazan possa ver nosso balé. Para muitas pessoas, ir ao cinema pode ser a primeira introdução ao balé, e isso é maravilhoso”, destaca.

O Corsário é um balé baseado no poema homônimo do francês Lord Byron e foi apresentado pela primeira vez no Teatro Bolshoi de Moscou. A obra narra as aventuras de Conrado e dos tripulantes de um navio pirata. Após uma forte tempestade, o corsário é encontrado por Medora, personagem de Amanda, e sua amiga, atracado em uma ilha.

Marcado pelo romance entre Medora e Conrado, a história sofre uma reviravolta quando as mulheres são sequestradas e levadas para serem vendidas como escravas. A aventura segue com a jornada das amigas e dos piratas pela libertação das mulheres escravizadas.

Confira trecho.

Condecorações

A artista que se mudou para a Rússia há quase 10 anos foi condecorada pelos grandes feitos da carreira com uma das maiores honrarias dadas pelo estado brasileiro. Em 5 de abril, no Teatro Kazan, Amanda recebeu a Ordem de Rio Branco, medalha por feitos excepcionais, pelo Ministério das Relações Exteriores. Homenagem já foi recebida por personalidades da política e ministros do Superior Tribunal Federal (STF). Em 2023, o governo brasileiro prestou uma homenagem póstuma às cantoras Gal Costa, Elza Soares e Rita Lee e concedeu à elas a Ordem de Rio Branco.

Esse é mais um dos prêmios da bailarina, que é uma das brasileiras mais premiadas do balé mundial. Formada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC), Amanda agora inspira a irmã Isabella, de 9 anos, que também ingressou na escola de dança.