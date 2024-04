BBB 24: Internautas ironizam mais uma fala problemática de Davi: ‘Gíria regional?’

Davi, do BBB 24, continua causando polêmica mesmo no último dia de confinamento. Na madrugada desta terça-feira (16), em conversa com Isabelle e Matteus, o baiano deixou claro que deseja ter um filho homem.



Na cozinha, Isabelle, Matteus e Davi conversavam. O gaúcho, então, fez o seguinte comentário: "Imagina quando tiver os filhos". Logo, o baiano se manifestou: : "Tomara que não venha uma mulher, mas sim um homem… Eu quero ter um filho homem para ensinar o guri a ser macho", disparou.

‘Deve ser alguma gíria regional’

O comentário infeliz do brother causou revolta na web. "Deve ser alguma gíria regional", "Tarde demais. Fanatismo já tomou conta", "Homofobia é crime", "O mito, mesmo feito, escolhido por muitos", dispararam.

Numa rede social, o ator Carmo Dalla Vecchia não escondeu sua revolta com Davi. "Começou sendo apenas homofóbico e vai terminar sendo homofóbico e machista. Quero ver quem vai dizer que é regionalismo do alecrim dourado", disparou.

"Tomara que não venha mulher, que venha homem. Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho."

Quem disse essa frase: Jair Bolsonaro ou Davi do BBB?

