Raquele machuca o pé horas antes da final do BBB 24

Raquele deixou seus fãs apreensivos ao revelar em suas redes sociais que machucou o pé nesta terça-feira (16/4), coincidindo com a final do BBB 24, na qual ela e outros ex-participantes estarão presentes.

A doceira compartilhou a notícia em meio à expectativa dos espectadores para a grande noite, desencadeando uma onda de preocupação entre seus seguidores.

No antigo Twitter, Raquele compartilhou sua aflição com emojis de choro, mas logo tranquilizou seus fãs, assegurando-lhes que, apesar do desconforto, estava conseguindo andar e não precisava de uma bota ortopédica. As mensagens de apoio e votos de melhoras inundaram sua timeline, demonstrando o carinho e apoio dos fãs neste momento delicado.

Enquanto Raquele se recupera do incidente, os holofotes estão voltados para a final do BBB 24, onde os finalistas Davi, Isabelle e Matteus disputarão o tão almejado prêmio. A presença da ex-participante Raquele, mesmo em meio à adversidade, é valorizada pelos fãs, que reconhecem sua importância na jornada do reality.

Observatório dos Famosos.