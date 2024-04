Dayane Bezerra compra moto para entregador que foi roubado

A solidariedade cruzou caminhos em meio à adversidade quando Dayane Bezerra, irmã da renomada advogada Deolane Bezerra, surpreendeu um entregador de aplicativo após este ter sua moto roubada durante uma entrega em Cajueiro, Alagoas. O jovem, que adquirira o veículo há menos de um mês e enfrentava dificuldades financeiras, viu-se desamparado após o assalto, sem recursos para recorrer ao seguro devido às suas dívidas acumuladas.

A generosidade de Dayane Bezerra veio à tona quando ela soube do infortúnio pela mãe do entregador e decidiu intervir. Em uma comovente ligação de vídeo, Dayane expressou solidariedade ao trabalhador, reconhecendo a importância da moto como seu meio de sustento. "Ô macho azarado. Mas agora tua sorte mudou, viu. Vou te dar uma", declarou a influenciadora, revelando seu gesto de ajuda.

O presente surpresa foi revelado em um vídeo emocionante, onde o entregador é visto recebendo uma nova moto, um gesto que não só restaurou sua mobilidade para o trabalho, mas também renovou sua esperança em tempos difíceis. Dayane, ao escolher um modelo avaliado a partir de R$ 17.5 mil, demonstrou não apenas generosidade, mas também um desejo genuíno de aliviar o fardo do jovem entregador.

A repercussão do gesto solidário ecoou nas redes sociais, com mensagens de gratidão inundando os comentários. Entre eles, o agradecimento sincero do entregador, David, que expressou sua gratidão a Dayane e desejou bênçãos divinas à sua benfeitora. Em um mundo muitas vezes marcado pela indiferença, a atitude altruística de Dayane Bezerra serve como um lembrete poderoso da importância da empatia e da compaixão em tempos de adversidade.

