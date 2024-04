BBB 24: Pitel fala sobre amizade polêmica com Lucas Buda: ‘Assustada de verdade’

Pitel, do BBB 24, nesta terça-feira (16) fez um saldo positivo da sua participação no reality show. Contudo, em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, ela lamentou que a amizade com Lucas Buda tivesse tido contornos problemáticos.

‘Eu fiquei assustada de verdade’

"Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena. A minha relação com ele é uma coisa de muita admiração. Acho ele um cara inteligentíssimo. Era amizade, tinha carinho. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram. Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro. Eu sempre senti muita amizade. Espero que vocês vejam e que acreditem no que eu estou falando, porque realmente era isso que eu estava sentindo. Fiquei assustada com os rumos que as coisas tomaram, mas aí já não cabia a mim nenhuma atitude. A minha atitude é justificar que não era isso que a gente sentia lá dentro", desabafou.

Quem não tem acreditado nesse arrependimento da ex-sister é Sonia Abrão. No A Tarde é Sua, a jornalista criticou o comportamento da assistente social sobre a polêmica envolvendo ela com Lucas.

"A ex-bbb Pitel deveria parar de tirar o corpo fora do envolvimento dela com o Buda no reality show! Agora ela inventou a desculpa de que o público entendeu tudo errado! Quer enganar a quem? Cai na real: Pegou mal e ponto!". Nesta terça-feira (16), é a grande final do BBB 24. Davi, Isabelle e Matteus disputam o grande prêmio.

O post Pitel fala sobre amizade polêmica com Lucas Buda: ‘Eu fiquei assustada de verdade’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.