Feira ARTeira acontece no espaço LOMA neste final de semana

A feira ARTeira celebra os 64 anos de Brasília em um evento especial neste fim de semana. Esperando um público plural, o evento reúne artesanato com produtos autorais e locais que valorizam a economia criativa. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

A feira conta com exposição de botânica com plantas exóticas, bordados e macramê. Também estarão reunidos produtores locais de mel e velas artesanais. Essa edição especial marca o aniversário de um ano do LOMA cozinha. O evento visa promover a economia criativa local e celebrar a cultura pulsante do DF.



Serviço

Feirinha de Produtos Autorais – ARTeira

No LOMA cozinha (CLN 303, BLOCO B), sábado e domingo (20 e 21/4) das 9h às 13h. Entrada gratuita.