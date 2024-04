Lauryn Hill virá ao Brasil para o Chic Show, em São Paulo

A cantora Lauryn Hill chega a São Paulo em julho como headliner do festival Chic Show — 50 anos de Black Music. Lauryn Hill é um dos principais nomes da música popular norte-americana. O nome Chic Show remete ao baile que movimentou as noites e a juventude afro-brasileira na capital paulistana há 50 anos.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MAGNETAR (@magnetar_ag)

Um ícone do soul e do R&B, Lauryn Hill esteve no Brasil em 2022, apresentando-se no Festival Planeta Brasil. O evento Chic Show ocorre no dia 13 de julho, no Allianz Parque, e conta com as presenças de nomes como YG Marley e Wyclef Jean, parceiro de Lauryn no Fugees. Além deles, estrelas brasileiras também integram o line-up formado apenas por artistas pretos. São eles: Mano Brown, Criolo, Sandra de Sá e Rael.



Em 2023, foi produzido um documentário homônimo que reúne os bastidores e os principais acontecimentos do evento, que contou diversas vezes com discotecagem em vinil e shows de Tim Maia, Gilberto Gil e James Brown, além de integrantes do chamado Pagode 90.