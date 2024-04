Festival Estação da Música reúne instrumentista em concertos no Gama

A quarta edição do Estação da Mùsica traz solistas, duos, trios e quartetos que se apresentam gratuitamente na Companhia de Teatro Lábios da Lua, no Gama, nesta quinta-feira (18/4) e na sexta-feira (19/4), às 20h. O Quarteto Dolce foi um dos selecionados para o festival e tem como missão promover o repertório erudito com uma performance de qualidade. Composto por músicos profissionais com mais de 20 anos de experiência no cenário artístico e musical em diversas Regiões Administrativas do DF, sua formação inclui um pianista e arranjador, voz, violoncelo e flauta doce, resultando em arranjos específicos que enriquecem ainda mais o repertório.

Ramon Paraguai foi selecionado na categoria Solo, seguido pelo Duo Sanches Madalena, Trio Satélite e Quarteto Dolce. Durante o festival, o público também poderá apreciar apresentações de artistas consagrados do cenário de música clássica brasiliense.

O Estação da Música foi criado com o propósito de estreitar os laços entre a comunidade e a música clássica, destacando talentos emergentes nesse gênero. Seu objetivo é tornar as apresentações de alta qualidade mais acessíveis e promover a compreensão da vasta cena musical clássica, contribuindo para cultivar novos apreciadores. Mais informações no site: https://bit.ly/estaçãodamúsica.



SERVIÇO

4º Estação da Música

Quinta-feira (18/4) e sexta-feira (19/4), às 20h, no Teatro da Cia Lábios da Lua (Quadra 4, lote 16 - Setor Sul Comercial, Gama). Contribuição voluntária. Classificação livre.