Quarteto brasiliense de flauta se apresenta no projeto Estação do Choro

O grupo Quarteto Transversal participará do projeto ‘Estação do choro’ na sexta-feira (19/4), às 20h, no Teatro Ary Barroso (SESC da 504 Sul). O conjunto será acompanhado pelo duo de chorões Vinícius Vianna, no violão, e Gabriel Carneiro, no pandeiro. Os ingressos estão disponíveis para compra pelo site da Sympla, com a meia custando R$20 e a inteira, R$40.



A apresentação será uma formação tradicional camerística, com interpretações e arranjos da banda para composições de choro. Além dos clássicos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth e Zequinha de Abreu, o grupo mostrará um pouco do novo álbum, Hermeto Pascoal e seu brasilerê, que está em fase de finalização. O trabalho conta com 11 faixas e com a direção artística da flautista e chorona Thanise Silva.



O Quarteto Transversal foi formado em 2014 pelos amigos brasilienses Sammille Bonfim, Rômulo Barbosa, Thales Silva e Welder Rodrigues para mostrar ao mundo as diferentes facetas da flauta. O quarteto tem se tornado conhecido na capital federal pela pegada inovadora com o instrumento clássico. O seu último trabalho foi voltado para o rock, com repertório de Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones e Guns n' Roses.