Boyfriend blush: conheça a nova tendência inspirada no príncipe Harry

A maquiagem "Boyfriend blush" ou "blush do namorado" está viralizando nas redes sociais, em especial no TikTok. A técnica tenta imitar as bochechas naturalmente rosadas do príncipe Harry e traz uma aparência de saúde para a pele. Famosos como Duda Reis e a marca Dailus já entraram nessa onda.

A maquiadora Jéssica Both, especialista em maquiagem beauty e pele madura, alerta que é preciso ter cuidado com a aplicação e a intensidade do produto ao ser aplicado, pois a técnica pede mais naturalidade. “É como se a pessoa acabasse de sair de uma corrida ou de fazer um exercício físico”, conta a maquiadora.

A profissional também ressalta que o estilo combina com todos os tipos de rostos. "É preciso ter cuidado com o posicionamento do produtos no rosto. Pode passar o blush na parte central das bochechas e ir espalhando em direção às orelhas e ao maxilar, imitando esse rubor natural".

Jéssica Both maquiadora especialista em maquiagem Beauty e pele madura. (foto: Reprodução/Mauro Andrades)

A trend vem logo após o clean girl make up, tendência que busca realçar a beleza natural, trazendo uma maquiagem bem leve, como se a pessoa não tivesse passado nada no rosto. O tom tem ajudado as pessoas que têm rosácea, pois o que parecia ser um "problema" a se corrigir, agora é uma tendência que todos podem participar.



E se engana quem pensa que essa trend é de agora. Por mais que seja uma novidade do momento, o "estilo" já foi super utilizado nos anos 90, como por exemplo no filme Velozes e Furiosos, pela atriz Devon Aoki, que serve como referência até hoje.



Veja o passo a passo da técnica:

Utilizar com a pele limpa ou uma make bem leve e iluminada

Aplicar o blush na parte inferior das bochechas, no centro

Esfumar o produto em direção às orelhas e ao maxilar

Deixar o mais natural possível.

*Estagiária sob supervisão de Samuel Calado