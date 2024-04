Netflix anuncia produção das últimas temporadas de 'The witcher'

Nesta quinta-feira (18/4), a Netflix divulgou um vídeo promocional das novas temporadas de The witcher, com o anúncio de que serão as últimas da série. O material publicado mostra o início da produção dos episódios da quarta e da quinta temporadas, que serão filmadas juntos. A data de estreia não foi definida ainda pelo streaming.

Nas imagens, é possível ver a primeira aparição do ator Liam Hemsworth com o resto do elenco. Após Henry Cavill deixar o papel do protagonista, o ator australiano foi escolhido para substituí-lo. The Witcher gira em torno de Geralt de Rivia, um dos últimos bruxos restantes na Terra, que está em busca do seu lugar em um mundo diferente do que conhecia.

A série é baseada na coleção de livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski. A produção promete encerrar a narrativa com a adaptação das três últimas obras da saga. Apesar da versão live-action, o trabalho de Andrzej será adaptado pela empresa de videogames CD Projekt Red, que está trabalhando em três projetos relacionados aos livros.