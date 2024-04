Novo controle da Razer simula console e é opção para jogos mobile

A empresa de fabricação de hardware Razer anunciou o lançamento do controle gamer USB-C compatível com Android, iPhone 15 e iPad Mini Razer Kishi Ultra. A novidade para os jogadores mobile proporciona aos usuários uma experiência parecida com consoles, como o conhecido Switch da Nintendo. O dispositivo também é potencializado pela tecnologia Razer Chroma™ RGB, que eleva o nível de imersão dos jogos mobile sem comprometer a jogabilidade.

“Com o Razer Kishi Ultra, mais do que aumentar a experiência em jogos mobile, estamos transformando-a em algo novo”, diz Nick Bourne, chefe da divisão de mobile, console e streaming da Razer. “Pegamos a essência dos jogos de console e a adaptamos para um formato que funciona com mais dispositivos do que nunca, garantindo que a experiência definitiva de gameplay esteja sempre ao nosso alcance.”

Aumento do desempenho para jogos mobile

O Razer Kishi Ultra inaugura um momento único nos games mobile, combinando o poder de um controlador profissional de console com a portabilidade necessária para os jogadores mobile. Projetado com telas de 8 polegadas, tem layout e tamanho de botões únicos, ideais para oferecer a ergonomia e jogabilidade antes encontradas apenas nos console profissionais.



O design atende aos jogadores hardcore de console e PC que se aventuram em jogos móveis, e permite jogar com fio no computador. A compatibilidade de PC e Ipad mini é feita pela conexão USB-C direta e de baixa latência para PCs ou iPads, suportando vibrações hápticas no computador e proporcionando uma experiência de áudio de 3,5 mm.



Na prática, o Razer Kishi Ultra representa maior compatibilidade com as capinhas de telefone, eliminando o incômodo de sempre ter que removê-la para jogar. O console é o primeiro dispositivo disponível comercialmente com o novo Razer™ Sensa HD Haptics, tecnologia que junto com o Razer Chroma RGB oferece imersão multissensorial mais forte, mais detalhada e com mais nuances do que as vibrações tradicionais dos controles de console. Esses diferenciais se devem à sensação tátil de banda larga de alta definição proporcionada por bobinas hápticas em cada alça, que resultam em uma experiência tátil multidirecional e envolvente melhor que as de controles de console tradicionais.



Com o suporte do kit de desenvolvimento da Interhaptics, os desenvolvedores estão habilitados a criar experiências hápticas personalizadas em seus games, ao mesmo tempo, em que os jogos já existentes para PC e Android ganham uma nova dimensão de áudio de sensação tátil. Esta inovação, combinada com a iluminação Chroma RGB, estabelece um padrão de imersão totalmente novo para jogos móveis.



Recursos do Razer Kishi Ultra

Controle promete mesma competência vista nos consoles. (foto: Razer/Divulgação)

D-pad exclusivo com tecnologia Mecha tátil de oito direções e botões ABXY para responsividade e conforto máximos.



Gatilhos de efeito Hall de tamanho de console para precisão analógica.



Analógicos de tamanho profissional com anéis antifricção e superfície TPSiV de grau médico para maior durabilidade.



Botões multifuncionais L4/R4 programáveis e personalizáveis que proporcionam uma experiência antes considerada exclusiva para PCs e consoles.

O novo controle da Razer roda nativamente o aplicativo gratuito Razer Nexus, que fornece acesso a milhares de jogos compatíveis para sistema operacional iOS e Android. O app permite que os jogadores iniciem os games, personalizem comandos e gravem ou compartilhem facilmente suas gameplays. Com a adição do modo de controle virtual para dispositivos Android, o Kishi Ultra amplia ainda mais a compatibilidade a diversos títulos móveis, melhorando ainda mais a experiência do usuário.



A iluminação dinâmica via Razer Chroma RGB do Kishi Ultra permite aos jogadores levarem consigo uma parte da configuração do seu setup gamer para qualquer lugar, melhorando a jogabilidade e iluminando o campo de batalha ao melhor estilo Razer.



O Razer Kishi Ultra representa o auge da tecnologia em mobile, unindo o poder e a precisão dos games de console com a versatilidade dos jogos móveis. Com o Kishi Ultra e o Kishi V2 USB-C, a Razer continua a liderar a inovação no segmento, fornecendo aos jogadores as ferramentas necessárias para que alcancem a vitória a qualquer hora e lugar.