Murilo Benício revela que viveu com fantasma chamado Hugo em apartamento

Murilo Benício, um dos convidados do programa Que História É Essa, Porchat? desta terça-feira (16/4), revelou que viveu com um fantasma em um apartamento que comprou da atriz Adriana Esteves.

Ao longo de seu relato, Murilo contou que adquiriu o imóvel da amiga após a separação de Alessandra Negrini, em 1999. Os 'sustos' começaram após seis meses da mudança com seu filho, Antonio Benício, que tinha quatro anos à época.

"Eu fiquei em pânico, por isso nunca contei para ninguém. A gente estava precisando fazer um lar, um paraíso pra gente, pra valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela [Adriana]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara: o fantasma", começou o artista.

Murilo conta que seu primeiro encontro com o fantasma foi junto com o filho. " “Estou chegando em casa. O Antônio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim”, relatou o ator. Embora não tenha encontrado ninguém, Murilo sentiu a presença do espírito e disse que o filho também viu algo.

Com o tempo, a presença do fantasma foi se tornando mais comum e o 'inquilino' até recebeu nome: Hugo. “Ele ligava o som no meio da noite, aí eu tinha que ir lá desligar. Eu já estava pegando o costume. Eu acordava e a casa inteira acesa!”, compartilhou Murilo.

O famoso disse que não foi o único a presenciar a 'assombração' no apartamento. Anos depois ele entregou o imóvel para um amigo, que garantiu ter vivido a mesma experiência, mas menos traumática.

"Eu fico chateado porque eu acho que podia ser uma relação boa entre ele e eu", lamentou. "Ele podia ser um fantasminha camarada."

"Adriana Esteves me vendeu um apartamento com fantasma dentro" ????????



Participação fabulosa de Murilo Benicio no #PorchatNoGNT pic.twitter.com/JWw1x5sweZ — Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) April 17, 2024