Franquia de jogos 'Fallout' dispara em vendas após estreia da série

O serviço de streaming da Amazon, o Prime Vídeo, lançou a adaptação de Fallout em 10 de abril. Produzida e dirigida por Jonathan Nolan, de Westworld, a série traz uma das maiores franquias da Bethesda com seu retrô futurismo como tema principal, posicionando o mundo nos anos 70 devastado pela guerra nuclear, além de um futuro ao melhor estilo “Mad Max”. O seriado parece ter gerado uma grande curiosidade nas pessoas que assistiram aos episódios, o que fez os jogos que inspiraram a série disparar em vendas.



A série conseguiu mobilizar a comunidade para jogar novamente antigos títulos, além de disparar a audiência dos mais modernos, como o queridinho Fallout 4 se destacando dos outros títulos da franquia e alcançando 100 mil pessoas jogando simultaneamente na loja digital Steam. Não só isso, mas o jogo chegou a ter um aumento assustador em vendas na Europa, batendo 7.500% em relação às semanas anteriores.

Segundo o portal Gamesindustry, o PC foi a plataforma com o maior índice nas vendas, atingindo 69% dos números, com os consoles, PlayStation e Xbox representando somente 31%. Esse número baixo de compra pode ser devido ao jogo já constar nos principais serviços de assinatura dos consoles, tanto na PS Plus, quanto no Xbox Game Pass. Contudo, o último título da saga, Fallout 76, que foi duramente criticado em seu lançamento, também apareceu na lista dos mais vendidos na semana, com um aumento de 85% nas vendas.

Um dos fatores para esse aumento repentino se deve, também, às promoções oferecidas nos títulos no período de lançamento da série nas lojas digitais de PC. No Brasil, o jogo está em promoção na Steam, tendo sua versão básica saindo por R$ 14,99 e a versão de Jogo do Ano de Fallout 4 por R$ 31.

A série de Fallout já está disponível no Prime Vídeo, completa com oito episódios. O jogo Fallout 4 está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC, contudo, a Bethesda já anunciou que uma versão para os consoles de nova geração será lançado muito em breve para o PlayStation 5 e Xbox Series X|S.