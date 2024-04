Rapper brasiliense LyNDoN lança o single 'Marcha', parceria com Kayode

Além do novo single, o artista já lançou no passado dois álbuns - (crédito: Cadu Andrade)

Nesta sexta-feira (19/4), o rapper LyNDoN lançou o single Marcha, que faz referência a uma gíria paulistana cujo significado é algo como como “vamos nessa” ou “segue em frente”. Com a participação do compositor e rapper Kayode, o single conta também com a colaboração dos produtores brasilienses Ciro Daniel e Arthur Melo. A música já está disponível nas plataformas digitais.

LyNDoN e Kayode começaram a se comunicar em 2020 e, apenas em 2022, encontraram-se pessoalmente e gravaram duas músicas. Assim nasceu a parceria entre eles. Em fevereiro deste ano, LyNDoN também lançou V.I.P freestyle, faixa que aborda autoestima e superação do povo preto. Já o novo single traz uma mensagem similar, mas com uma pegada de trap.

“Kayode é uma referência para mim no rap desde 2016 e poder gravar um som com ele é uma realização pessoal. Estou muito feliz com essa música. São dois pretos cantando autoestima e passando a visão”, relata o rapper, em nota. Vencedor do Brasília Independente 2021, o rapper começou a sua carreira musical há quatro anos na capital federal com a música Auspicioso. O brasiliense sonhava em ser cantor desde os 7 anos, quando passou a escutar CDs de música internacional e nacional de sua mãe. Mais tarde, influenciado por Kanye West e Emicida, seguiu para o rap.