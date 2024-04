Estudante é condenado pela Justiça após agressão homofóbica a Victor Meyniel

O estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre, responsável pelas agressões cometidas contra o ator Victor Meyniel, em setembro de 2023, foi condenado pela 27ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17/4).

De acordo com informações do portal G1, o juiz Flávio Itabaiana foi quem determinou a sentença, que possui previsão de 2 anos e 8 meses em regime semiaberto, com a possibilidade de recorrência da defesa do bacharelando.

O magistrado determinou que o agressor de Victor Meyniel pode deixar a cadeia durante o dia, mas deverá retornar para dormir, e não cedeu a reversão em outras medidas pelo caso ter ocorrido com violência.

Em nota à reportagem, Maíra Fernandes, Guilherme Furniel e Ricardo Brajterman, advogados de Victor Meyniel, manifestaram a expectativa de que a decisão traga para "paz e tranquilidade" ao ator "para seguir sua vida, com a sensação de que a justiça foi feita". Em contrapartida, a defesa de Yuri de Moura não se manifestou.

O caso envolvendo Victor Meyniel causou grande repercussão na mídia à época, visto que o humorista e ex-youtuber foi vítima de uma agressão violenta, que evidentemente foi motivado por questões preconceituosas. A situação aconteceu em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

