Reco do Bandolim lança projeto musical para jovens de Brasília

O bandolinista Reco do Bandolim se une ao Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICEM) e à Escola Brasileira de Choro para propagar esse gênero musical para adolescentes por meio do Música para Todos. Dividida em três pilares, a iniciativa gratuita visa proporcionar ações de ensino, difusão, preservação, capacitação e fomento cultural para os participantes. As atividades do projeto seguem de abril a dezembro.



Os cursos semanais, com duração de duas horas, ocorrem no contraturno das escolas selecionadas. Uma sexta-feira por mês, um dos encontros é dedicado a uma aula-show no Clube do Choro. As aulas abordam o estudo de instrumentos, como cavaquinho, pandeiro, percussão e violão, e abordagens teóricas. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de conclusão em uma cerimônia no Clube do Choro, seguida de uma apresentação musical com grupos contratados pelo ICEM.



A segunda proposta do projeto é a Escola de Choro Online, plataforma que visa democratizar o acesso ao choro, baião e samba. O ambiente digital irá oferecer aulas gravadas, partituras e materiais didáticos. As aulas estarão disponíveis gratuitamente para os alunos a partir dos 10 anos e para professores de escolas públicas que desejam adquirir conhecimento especializado e oportunidades de formação profissional.



A última atividade são as Rodas de Choro, série de 40 apresentações gratuitas, ao longo de 10 meses, abertas ao público. Esses encontros serão no Espaço Cultural do Choro, às quartas-feiras, às 18h30. Além das performances, serão oferecidos gratuitamente os instrumentos a quem quiser tocar.