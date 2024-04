Feyjão lança single em parceria com Gilberto Gil em novela da Globo

Depois de lançar o segundo álbum da carreira no início do ano, o cantor Feyjão faz uma parceria com Gilberto Gil para o single Vento. A música estreia neste sábado (20/4) na trilha sonora da novela No rancho fundo. Após a exibição na TV Globo, o single estará disponível nas plataformas digitais.

Antes do álbum Meu tom, o primeiro disco do artista foi Gafe. Nascido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Feyjão também é compositor de alguns sucessos, como Reza, gravado por Maria Rita, e Serei luz, interpretado pela banda Natiruts. O trabalho do carioca mescla entre o samba, MPB e rap.

Antes de estourar no meio musical, o cantor estudou pedagogia e trabalhou como “office boy” e cobrador de van. Hoje, já tocou em festas de famosos, como Tatá Werneck e Preta Gil, e é grande amigo da atriz Regina Casé. Nos últimos tempos, participou de uma peça teatral com a atriz Carolina Dieckmann e fez uma aparição especial em uma performance da cantora Alicia Keys.