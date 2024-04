COnheça os participantes do reality 'De férias com o ex Diretoria':

Elenco De Férias com o Ex Diretoria - (crédito: Reprodução Instagram/ @mtvdeferiasbr)

MTV e Paramount+ anunciam uma versão inédita do reality De férias com o ex. A mais nova franquia, De férias com o ex Diretoria, conta com um elenco formado por figuras que fizeram história no reality. O cenário dessa temporada será Maragogi, onde um prêmio de R$100 mil está em jogo. O participante que for eleito o melhor leva o prêmio e será eleito o CEO da temporada.

De férias com o ex Diretoria terá Lumena Aleluia, Escarião, Nakagima, Stefani Bays, Igor Freitas, Vini Buttel, Majú Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber Zuffo no elenco original. O time de estrelas viverá dinâmicas intensas e desfechos inesperados. Os participantes voltam ainda mais livres para curtir as melhores festas e se jogar em novos relacionamentos e, claro, com os exs de seus colegas de confinamento.

De férias com o ex Diretoria estreia em breve a Paramount+ e na MTV.