Davi, campeão do BBB 24, está com depressão, diz irmã: "Psicológico abalado"

Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24, utilizou as redes sociais ao longo da madrugada deste sábado (20/4), e se pronunciou em meio aos rumores sobre o fim da relação do ex-motorista de aplicativo com Mani Rego.

"Psicológico abalado"

Através dos stories do Instagram, ela afirmou que o baiano está com depressão. "Eu não confirmei nada. Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso", iniciou.

Na sequência, a irmã de Davi relatou que o ex-BBB está se tornando alvo de inúmeros ataques. "Ele precisa de um dia de descanso. Ele só tá recebendo ataque o tempo todo, todos que foram contra ele estão se aproximando", disse ela.

"Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer", defendeu a irmã de Davi. "Ele permanece com as agendas cheias. E namorando", garantiu Raquel.

Irmã de Davi, do BBB 24 (Foto: Reprodução/Instagram)

