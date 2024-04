Anitta faz participação surpresa em show no Coachella; veja

Anitta participou do show do cantor Peso Pluma - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta fez uma aparição especial no Coachella neste fim de semana. De surpresa, a cantora participou do show do cantor Peso Pluma, na madrugada de sábado (20/4).

Aplaudidos pelo público, os artistas cantaram Bellakeo, parceria que chegou ao sétimo lugar na lista global da Billboard em janeiro. "A rainha do Brasil", disse Pluma ao agradecer a cantora.

Anitta já se apresentou no Coachella como atração oficial do lineup em 2022. Além dela, Seu Jorge, Emicida, Céu, Pabllo Vittar e Ludmilla estão na lista de brasileiros que já passaram pelos palcos do festival.

Peso Pluma convida Anitta para cantar o hit "Bellakeo" com ele no palco do #Coachella pic.twitter.com/28jB2MYJ2d — BCharts (@bchartsnet) April 20, 2024