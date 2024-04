Ensaio fotográfico mostra os pratos que contam a história de Brasília

Com uma mistura única de sabores e influências, Brasília, a capital do Brasil, é muito mais do que apenas um centro político. As tradições culinárias se entrelaçam, refletindo as diversas origens dos habitantes e migrantes. Observando toda a diversidade presente na capital federal, Facundo Kohlrausch e Camila Sena, fotógrafos especialistas em gastronomia e apaixonados pelas belezas singulares de Brasília, tiveram a ideia de homenagear a cidade no aniversário de 64 anos, festejado no próximo 21 de abril.

Com o ensaio Obras e pratos: retrato do encontro de culturas na gastronomia de Brasília, a dupla de fotógrafos capturaram a essência dos pratos emblemáticos de Brasília, destacando a interseção entre a gastronomia e as expressões artísticas que adornam a cidade. “Este projeto não só explora a diversidade culinária influenciada por várias regiões do Brasil e do mundo, mas também as artes plásticas e arquitetônicas que estão por toda a cidade, como painéis, azulejos, cobogós e obras de concreto bruto a céu aberto”, conta Facundo, idealizador do projeto.

























< >

O ensaio, que conta com 11 dos restaurantes mais clássicos de Brasília, mostra uma seleção gastronômica de fácil reconhecimento para qualquer brasiliense, incluindo desde lanches de rua até pratos com origens regionais e internacionais. Entre os escolhidos, nomes como Dog da Igrejinha, Bar Beirute, Xique Xique, Viçosa, Baco Pizzaria, Pizzaria Dom Bosco, Restaurante UNiversal, Restaurante Careca, Galeteria Gaúcha, Dom Francisco e Belini Pane & Gastronomia.

Facundo conta que escolher os restaurantes foi a parte mais fácil, já que a maioria são nomes que facilmente chegam na cabeça dos brasilienses. “Também pedimos ajuda dos seguidores no Instagram para indicar os restaurantes mais clássicos de Brasília, foi mais uma colaboração no planejamento do ensaio. Além disso, eu e Cá somos clientes frequentes de todos os restaurantes. A curadoria foi realmente considerando restaurantes estimados por nós, lugares que a gente indica para amigos mesmo”, explica o fotógrafo.

Para a criação de cada imagem, a equipe escolheu usar como pano de fundo elementos arquitetônicos emblemáticos e obras de artistas como Athos Bulcão, Toys Daniel, Bruno Goldenberg e outros. “A estética do ensaio evoca as colagens de fotos dos processos de revelação analógica, criando uma experiência nostálgica para relembrar que já há 64 anos esses pratos vêm migrando para a cidade”, pontua Kohlrausch.

Sobre a escolha dos cenários, os fotógrafos contam que de início, já sabiam os pontos que não podiam faltar, como o clássico Athos Bulcão e o artista e amigo Toys, que também já é emblemático e está em todas as paredes da cidade. “Depois demos um rolê na cidade e escolhemos as outras locações, nossos azulejos e cobogós preferidos. Muita coisa ficou de fora, quem sabe no aniversário de Brasília do ano que vem, de 65 anos, conseguimos selecionar 65 obras e 65 pratos?”, sugere o fotógrafo.

As imagens serão veiculadas neste final de semana, em homenagem ao aniversário de Brasília, no Instagram @facundofotografia, em colaboração com os restaurantes participantes. “Brasília é uma cidade antenada para diversos tipos de arte como a fotografia e a gastronomia, além de ser um grande berço da arquitetura modernista. Ainda temos só 64 anos, somos muito jovens em comparação às outras grandes metrópoles. Mas como polo gastronômico, ficamos atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo. Gostaríamos que o público experimentasse dar um rolê para tirar fotos em lugares diferentes e, é claro, continuar a prestigiar essa seleção de restaurantes das fotos”, sugere Facundo.