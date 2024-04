Taylor Swift bate recorde com álbum e música mais ouvidos em um dia no Spotify

Taylor Swift já está quebrando uma série de recordes com o álbum The Tortured Poets Department, lançado mundialmente na sexta-feira (19/4). Em apenas 24 horas, o disco recebeu 313 milhões de reproduções na plataforma Spotify, garantindo para a artista o recorde de álbum mais ouvido em apenas um dia.

O single Fortnight, parceria com o cantor Post Malone, também quebrou o recorde de música mais reproduzida em 24 horas na plataforma, com 25,2 milhões de plays espalhados pelo planeta.

O recorde de álbum mais reproduzido já pertencia a Taylor Swift, que teve 185 milhões de reproduções com o disco Midnights, de 2022. O álbum de 2024 que chegou mais próximo do número de Taylor foi o Cowboy Carter, de Beyoncé, que teve 76,1 milhões de reproduções — cerca de um quarto da estreia de Swift.

The Tortured Poets Department também tornou-se o disco a ter a maior estreia em outras plataformas de música, como a Apple Music, Amazon Music e Deezer.

Em relação às músicas, o antigo recorde pertencia ao clássico natalino All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, que atingiu 23,7 milhões de reproduções no natal de 2023.

The Tortured Poets Department é o 11º álbum de estúdio de Taylor Swift e narra, principalmente, a relação de seis anos da cantora com o ex-“namorido” Joe Alwyn, que chegou ao fim em 2023. Para o disco, a estrela se inspirou em famosos “poetas torturados”, como Dylan Thomas e Patti Smith, citados na faixa título.

As 16 faixas da versão standart do The Tortured Poets Department ocuparam todo o Top 16 de músicas mais ouvidas no planeta pelo Spotify. Duas horas após o lançamento do disco, Taylor Swift surpreendeu ao lançar The Anthology, uma “versão dupla” do novo álbum, que conta com mais 15 faixas inéditas.