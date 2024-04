Key Alves chega a evento de Neymar em helicóptero emprestado pelo jogador

Key revelou estar a caminho do Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram)





Key Alves marcou presença em um evento de Neymar na sexta-feira (19/4), e compartilhou sua chegada ao local em grande estilo. A ex-BBB chegou à comemoração no helicóptero do jogador, expressando gratidão a ele nas redes sociais.

No Instagram, Key revelou estar a caminho do Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, São Paulo, e demonstrou entusiasmo pela visita, especialmente por estar na aeronave de Neymar, acompanhada de sua irmã e pai.

Durante a visita, Key aproveitou para interagir com crianças e adolescentes presentes no instituto, posando para fotos e trocando conversas.

Em meio ao evento, a ex-jogadora de vôlei expressou sua admiração pelo jogador, afirmando que agora se considera parte do time e até brincou dizendo ser a nova camisa 10 do vôlei. A presença de Key Alves no evento de Neymar destacou a conexão entre celebridades de diferentes esferas, promovendo momentos de interação e inspiração para jovens fãs.

Observatório dos Famosos.