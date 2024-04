Yasmin Brunet sobre transtorno alimentar: ‘Sempre tive questões com corpo’

Yasmin Brunet falou sobre a ansiedade que sofria no confinamento - (crédito: Reprodução/Globo)





Yasmin Brunet, modelo, após sua passagem turbulenta pelo BBB 24, comentou em entrevista à CARAS sobre a ansiedade que sofria no confinamento e como acabava descontando na comida.

‘Sempre tive questões com o meu corpo’

"Sempre tive questões com o meu corpo e questões alimentares, desde que eu tenho, sei lá, 12 anos de idade. Eu me lembro de manter um diário escrito exatamente tudo que eu comi, quantas calorias, que não podia passar de 400 por dia, de me pesar o dia inteiro", desabafou.

Em outro trecho da entrevista, a modelo confessa que ficava preocupada com a imagem que estava passando para os telespectadores. "Quando eu vi que isso tava acontecendo eu fiquei um pouco preocupada de como as pessoas veriam isso aqui fora, mas eu fico muito feliz que teve muito carinho e tanto entendimento. Fico muito feliz de ter virado uma pauta, porque eu acho que é uma pauta necessária, que muitas pessoas vivenciam isso", comentou.

Recentemente, Yasmin Brunet aceitou as desculpas de Rodriguinho. O pagodeiro fez um comentário infeliz sobre o corpo da modelo no BBB 24.

