Davi se pronuncia após Mani tirar status de esposa do Instagram

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, mudou o tom neste domingo (21/4) ao falar sobre a companheira, Mani Reggo, após um desabafo da mulher. Ela afirmou que se sente um "produto" que pode ser escolhido em que prateleira está ao saber da mudança do status do relacionamento por meio das redes sociais. Davi chegou a dizer que estava conhecendo ainda Mani, o que gerou um boato de que o relacionamento havia terminado.

Após o desabafo, Mani também tirou que era esposa de Davi da biografia do Instagram e parou de seguir o ex-BBB. Em uma publicação feita com a foto dos dois, neste domingo, Davi se declarou para Mani e disse estar esperando ela.

“Mani, meu ‘Lulu’, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo o carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

O relacionamento dos dois, que ganhou repercussão durante o reality da Globo, se tornou alvo de especulações após Davi dizer, em uma entrevista à Ana Maria Braga, que estava apenas na fase de conhecer Mani, mesmo morando junto com a mulher há quase dois anos. Além disso, o jornalista Luiz Bacci afirmou que os dois terminaram a relação na quinta-feira (18/4).

A postagem de Davi ocorreu após Mani quebrar o silêncio, na noite do sábado (20/4). Em uma postagem, ela pediu desculpas e disse que não comentou o assunto para não cometer “excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado”.

"O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", desabafou.

A postagem causou alvoroço nas redes sociais e provocou a perda de 500 mil seguidores até a publicação desta matéria. Mani ainda não comentou sobre a postagem de Davi.