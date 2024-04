Após mudar o tom, neste domingo (21/4), ao falar sobre a então companheira, Mani Reggo, Davi Brito segue tentando mostrar que a parceira importa para ele. Desde a noite de sábado (20/4), quando Mani postou um desabafo sobre se sentir um "produto" que pode ser escolhido em que prateleira deve estar, Davi perdeu 500 mil seguidores no Instagram.

O vencedor do Big Brother Brasil 24 fez uma primeira publicação, na manhã do domingo (21/4), que falava que amava a parceira. Horas depois, na tarde deste domingo, Davi pediu perdão para a parceira e se justificou dizendo que está “tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade”.



“Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas”, escreveu.

Ele afirmou que Mani é uma mulher gigante e que “é muito difícil conseguir falar para você o que tô sentindo, mas não muda o amor que eu sinto”. “Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado”, disse.

“Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe”, acrescentou.

Por fim, Davi afirmou que Mani “merece tudo de mais lindo na vida” e que só deseja amor para ela.

Polêmica começou após falas de Davi

O relacionamento dos dois, que ganhou repercussão durante o reality da Globo, se tornou alvo de especulações após Davi dizer, em uma entrevista à Ana Maria Braga, que estava apenas na fase de conhecer Mani, mesmo morando junto com a mulher há quase dois anos. Além disso, o jornalista Luiz Bacci afirmou que os dois terminaram a relação na quinta-feira (18/4).