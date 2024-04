Henri Castelli revela se perdoou agressores: "Tentaram me matar"

Reprodução/YouTube Henri Castelli

Henri Castelli abriu o coração ao relembrar a agressão que sofreu na saída de uma festa, em dezembro de 2020. O ator sofreu ferimentos graves, em que afetou a mandíbula, e o deixou com sequelas.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o artista confessou que até hoje não entende a razão do ataque sofrido por dois homens, que quase tirou sua vida, e ocorreu na Barra de São Miguel, em Alagoas.

"Tentaram me matar"

"Foi uma covardia. Tentaram me matar. Graças a Deus tinha um promotor de Justiça de Belém, que hoje virou um grande amigo, que presenciou e se posicionou. Ele disse: ‘Vi o que aconteceu. Você não fez nada'", relatou Henri, que ainda respondeu sobre a possibilidade de ter ficado bêbado no dia do ocorrido, e que teria sido agredido por uma situação com alguma mulher.

"Eu não sei. Ninguém falou. Eles (agressores) fizeram um acordo com a promotoria e eles pagaram um dinheiro. Mas eles foram condenados. Quando falo, parece que é mentira, mas eu não sei o motivo", afirmou Castelli. Por fim, o ator negou a possível mágoa com os homens que o agrediu: "Não tenho problema nenhum, ressentimento zero (…) Pra mim está perdoado", concluiu.

