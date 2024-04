Marília Mendonça é a primeira brasileira a atingir 10 bilhões no Spotify

A rainha eterna da sofrência, Marília Mendonça, atingiu a marca de 10 bilhões de reproduções no Spotify no mundo, no último sábado (20/4). Marília Mendonça é a primeira artista brasileira a atingir o marco. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da plataforma.







A faixa Leão, que compõe o álbum Decretos Reais, completa 500 dias consecutivos no ranking diário Top 200 Músicas Brasil no Spotify Charts hoje (22/4). Leão, foi a segunda música mais escutada no Brasil em 2023, de acordo com a retrospectiva Spotify.



Marília Mendonça foi a artista mais escutada no Spotify no Brasil em 2019, 2020 e 2022. Em 2023, a cantora ocupou a segunda posição entre as artistas mulheres brasileiras mais escutadas no Brasil e o quarto lugar entre as artistas mulheres brasileiras mais escutadas no exterior.