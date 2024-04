Davi e Mani: Entenda a cronologia da crise no relacionamento

Desde a vitória de Davi, os fãs começaram a analisar de perto a relação dele com Mani, a quem chamava de esposa dentro da casa mais vigiada do Brasil - (crédito: Instagram/Reprodução)

O baiano Davi Brito e Mani Reggo, sua então namorada, travam uma briga desde o dia em que o ex-brother deixou o BBB 24 como o grande campeão, do reality. Com 60,52% dos votos, o motorista de aplicativo venceu o programa e levou um prêmio de R$ 2,92 milhões.

Desde a vitória de Davi, os fãs começaram a analisar de perto a relação dele com Mani, a quem chamava de esposa dentro da casa mais vigiada do Brasil. Os dois têm feito uma série de postagens falando sobre o relacionamento e atitudes de Mani, como tirar "esposa de Davi" de sua bio no Instagram, tem alimentado ainda mais as teorias do término conturbado.

Com isso, o Correio organizou todos os acontecimentos desse caso em ordem cronológica para explicar o que pode ter ocorrido.

16 de abril

Tudo começou quando o ex-brother saiu da casa, no dia 16 de abril, e participou do Bate-papo com Thaís Fersoza e Ed Gama. Na ocasião, Davi conversou com Mani ao vivo e a elogiou bastante, dizendo que estava muito bonita e que ele queria reencontrá-la logo.

17 de abril

Porém, no dia seguinte tudo mudou. Na quarta-feira (17), em uma entrevista à Ana Maria Braga, no Mais você, Davi comentou sobre o relacionamento com Mani, a chamou de namorada e disse que eles ainda "estavam se conhecendo". Os dois estavam juntos há um ano e seis meses.

“A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo", disse Davi.

Depois de falar em casamento, Davi muda discurso sobre Mani no Mais Você e diz que estão "se conhecendo melhor". Ana Maria estranhou o papo pic.twitter.com/b1KpybXKr4 — Arrasa (@PortalArrasa) April 17, 2024

18 de abril

A fala de Davi no Mais Você não repercutiu bem nas redes sociais, especialmente pelo fato de Davi e Mani não terem se encontrado, mas o ex-brother usou as redes sociais para cessar especulações sobre o relacionamento.

"Já vi minha namorada. Conversei com ela ontem a noite, a gente estava lá no quartinho junto", disse ele no Instagram em 18 de abril.

19 de abril

Na sexta-feira (19/4), começaram a surgir as notícias de que Davi queria se separar de Mani oficialmente. Quem deu a notícia primeiro foi o jornalista Luiz Bacci, da Record.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele deu detalhes dos motivos do término. "Davi já teria contrato advogados que cuidariam dessa separação. Inclusive, estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani", disse Bacci.

Ainda naquela noite, Davi fez uma live onde criticou a divulgação da notícia e a imprensa. Sem negar que ele e Mani estavam separados, o ex-brother fez críticas sobre quererem saber de vida pessoal dele.

"Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vá cuidar da sua vida. Deixa a minha vida, que da minha vida cuido eu", disse.

20 de abril

Davi participou do programa É de casa, no sábado (20/4) e lá voltou a falar de Mani. "Parem de ficar falando que terminei com minha nega! É minha nega! Tão querendo que eu fique solteiro", afirmou.

Contudo, na parte da noite, Mani se pronunciou pela primeira vez sobre o caso quando fez uma postagem no Instagram falando do relacionamento. Ela afirmou que ficou sabendo do término por entrevistas e removeu a frase "esposa de Davi" da bio do Instagram, deixando de seguir o ex.

"Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", disse Mani na postagem.

Ainda no sábado, Davi fez uma nova live onde disse que amava muito Mani e classificou a situação do relacionamento como “uma crise normal que acontece com todo mundo”.

Os problemas do casal, segundo ele, seriam por conflitos de agenda, que estava corrida por ter vencido o programa. Ele disse ainda que não queria terminar com ela.

21 de abril

No domingo, Davi voltou a comentar sobre o caso no Instagram e pediu desculpas a Mani, justificando as suas ações: "Quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe", falou.

Na data foi ao ar ainda a entrevista dele para o Fantástico onde, questionado sobre o relacionamento, revelou: “Eu falar ‘estar se conhecendo’ é pelo fato que um ano de namoro ainda não é nada. Estamos namorando, é o período de conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento. E é isso que eu quero", disse ele sobre a primeira polêmica dita, lá no Mais você no dia 17.

"Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida, do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação" #Fantástico pic.twitter.com/Y60xbMg8ay — TV Globo ???? (@tvglobo) April 22, 2024

22 de abril

Nesta segunda-feira (22/4) Mani apareceu no Instagram novamente mostrando que voltou a trabalhar no food-truck, que fica em Cajazeiras, Salvador (BA), mas não mencionou Davi.