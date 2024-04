Vídeo: Beyoncé mostra cuidado com os cabelos em publicidade de nova marca

De acordo com ela, os cuidados com as madeixas são o segredo para ter cabelo forte e loiro há 25 anos - (crédito: Instagram/Reprodução (@beyonce))

A cantora Beyoncé publicou, nesta segunda-feira (22/4), um vídeo no Instagram com os cuidados que ela toma com os cabelos. A publicação é uma publicidade para a nova marca da cantora, lançada no último dia 20 de fevereiro, focada em produtos para cuidar dos cabelos.

"Cuidados capilares para todos os tipos de cabelo" é a proposta da empresa, que apresenta máscaras de hidratação, reconstrução, shampoo, condicionador e demais itens para cabelos.

A publicação desta segunda-feira mostra um cabeleireiro lavando e hidratando os cabelos de Beyoncé. De acordo com ela, os cuidados com as madeixas são o segredo para ter cabelo forte e loiro há 25 anos.

"Eu tenho usado esses produtos e o meu cabelo nunca cresceu tanto, nunca esteve tão hidratado, e consegui manter a textura e os meus cachos, mesmo com meu cabelo tão loiro. E meu cabelo está florescendo. Isso é Cécred", diz a cantora.

Cuidados

O cuidado de Beyoncé para manter a beleza dos fios, porém, passa também pela saúde. No início do ano, a cantora revelou sofrer de psoríase de couro cabeludo desde a infância, o que afetou a autoestima dela ao longo dos anos.

A psoríase se caracteriza por placas avermelhadas que descamam. "Além disso, a condição pode causar pele ressecada, sangramento e coceira", afirma a dermatologista Daniela Ferro, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

No couro cabeludo, a doença afeta diretamente a saúde dos fios, se não tratada corretamente. "O tratamento varia de acordo com a gravidade da doença. Em pacientes com psoríase leve, ou seja, com placas pequenas, isoladas e menos espessas, podemos fazer o tratamento tópico com cremes formulados e específicos para a doença. Os casos mais extensos podem ser tratados com fototerapia com luz UVB", informa a dermatologista.