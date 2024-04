Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre culpa após fim do casamento com Belo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre o fim do casamento com Belo, nesta última segunda-feira (22), em pleno dia do aniversário de 50 anos do cantor. A musa fitness esclareceu algumas curiosidades dos internautas, durante interação.

Através do Instagram, ela foi questionada sobre se sentir culpada pelo término – assolado pela descoberta de uma traição. "Não, me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria da dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar", respondeu.

"Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem", explicou Gracyanne Barbosa, que assegurou preferir não se manter em silêncio sobre o assunto, em meio às polêmicas que já surgiram.

"Vou falar, sim, porque, infelizmente, tornaram um circo, muita inverdade, eu nunca corri de nada , não será agora", garantiu ela. O fim do casamento do casal ‘tudão’ foi anunciado na semana passada, após 16 anos juntos. A musa admitiu ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira.

