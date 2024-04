Eliana já tem substituta definida no SBT; saiba quem! - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Eliana já está fazendo as malas para deixar o SBT no início do mês de Julho! A apresentadora, que comanda uma atração dominical na emissora, se despede após uma parceria proveitosa de mais de 15 anos de duração.

E para ocupar a vaga deixada por Eliana, a emissora já iniciou uma verdadeira ‘caça de talentos’ e parece já ter chegado ao nome ideal para a vaga.

De acordo com o portal F5, do jornal Folha de São Paulo, a avaliação interna do SBT chegou ao nome de Rebeca Abravanel para substituir Eliana nas tardes de domingo.

O nome de Rebeca é o preferido de Silvio Santos e de Daniela Beyruti, atual vice-presidente do canal, mesmo assim, ainda existem outras opções no mercado e o martelo sobre a substituta deve ser batido nas próximas semanas.

Reprodução/SBT

