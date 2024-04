DJ VHOOR lança ‘Resenha’, álbum que dialoga com vários ritmos do funk

Produtor, beatmaker e DJ, Vhoor inova no novo álbum, Resenha, com uma construção que gira em torno da busca de diferentes ritmos do funk. Passeando por anos de história do gênero, ele consegue trazer um álbum diverso e potente, assim como em outras produções do cantor, como em Baile com o FBC. Vhoor passa pela batida dos anos 2000, 2010 e pela atualidade do funk de Belo Horizonte.

Perguntado sobre esse movimento pelo universo do funk, Vhoor conta: “Acredito que foi um trabalho de pesquisa, Resenha talvez seja o meu primeiro trabalho feito no compasso do funk de uma forma completa, então tentei experimentar tanto samples mais antigos e também os mais atuais”. O trabalho em Resenha está presente nos sets do DJ, nos quais também mistura clássicos do funk com produções mais novas, mas não deixa de tocar suas antigas produções.

Com 11 faixas, a abertura do disco é feita com Rolezinho e traz o tamborzão do funk. Em BH House, o funk se mistura com batidas de Chicago e Barulho da água tem o toque de mandelão de São Paulo. Resenha ainda conta com a participação de D.A.N.V, MC GW e um resgate do funk dos anos 2000 de MC Sabãozinho, na faixa Escorregou. Sobre a conexão com o gênero, o mineiro diz: “Foi o gênero que mais ouvi na vida, estudei para poder aplicar nas minhas produções, então, com certeza, tenho um amor muito grande por esse estilo”.

O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais. Vhoor, em pouco tempo de carreira, já tocou em festivais internacionais, produziu Baile com FBC e lançou seis LPs. “É uma loucura, jamais imaginei ocupar esses espaços, poder espalhar meu som pra tanta gente é algo muito incrível pra mim, é a realização de um sonho”, diz o DJ sobre a conquista do sucesso repentino.