Capital Moto Week 2024 bate recorde em inscrições de bandas

No ano passado, um dos shows do evento teve a presença de Nando Reis - (crédito: Vitor Brandão)

Em um recorde histórico, mais de 1.300 bandas de diferentes estados participaram da seletiva do Capital Moto Week, que ocorrerá de 18 a 27 de julho em Brasília. O total de inscritos deste ano foi 132% superior ao da edição anterior do festival. Mais de 80% das bandas inscritas nunca se apresentaram no evento, mas sonham em pisar nos palcos nos quais grupos famosos já tocaram.



A região Sudeste liderou as inscrições, com 777 bandas, seguida pelo Centro-Oeste, com 385, e pelo Sul, com 126. Entre os estados, São Paulo, DF, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná foram os que mais se destacaram. Para participar, as bandas devem enviar música autoral, release, imagens de shows e material midiático para a organização do Capital Moto Week. Independentemente da fase na seletiva, todos os inscritos recebem uma devolutiva com destaques e pontos a serem aprimorados.



A banca de jurados é formada por produtores, músicos, publicitários e outros profissionais da área musical. Em junho, serão divulgadas as bandas selecionadas. Até o momento, as principais atrações confirmadas foram os grupos Call The Police, Raimundos e CPM 22.