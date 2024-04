Feira ARTeira celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa

Em comemoração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemorado no dia 5 de maio, será realizada mais uma edição da feira ARTeira. O evento será aberto ao público das 11h às 17h, na Praça Portugal, no Setor de Embaixadas Sul. Os grandes destaques do evento serão artesanato, gastronomia típica e música portuguesa.

O evento tem como objetivo celebrar a riqueza e a diversidade da língua portuguesa, falada por mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo. A feira ARTeira irá levar à praça Portugal a gastronomia típica portuguesa com pratos típicos como sardinhas assadas na brasa, pasteis de Belém, o tradicional bolinho de bacalhau, vinhos portugueses e muitas opções de embutidos artesanais.

Os visitantes que comparecerem ao evento poderão apreciar o trabalho de artesãos locais. A feira também terá produtos de Brasília, como cerâmicas, ilustrações em aquarela, kits de presentes para o Dia das Mães, artigos de papelaria criativa e artesanal, peças em crochê, velas aromáticas naturais, cocktails artesanais, peças decorativas em mármore, arte têxtil e joias artesanais.

A feira ARTeira irá apresentar um show musical com a banda Fala Materna, na qual a voz e o violão de Francisco Bandarra se juntam ao piano de João Lucas e ao violão de Lucas Trigueiro.



Serviço



Feira ARTeira - Comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa

Dia 5 de maio, a partir das 11h, na Praça Portugal, no Setor de Embaixadas Sul, ao lado da Embaixada de Portugal.