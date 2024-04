Morre Zé Nogueira, saxofonista e produtor do Boca Livre, aos 68 anos

Morreu, nesta sexta-feira (26/4), o saxofonista e produtor musical Zé Nogueira, aos 68 anos. O artista, que morava no Rio de Janeiro (RJ), tinha problemas cardíacos, segundo o amigo e também produtor Marcus Preto.

Zé Nogueira dedicou a carreira à música popular brasileira e faz parte da história do grupo vocal Boca Livre, do qual era produtor desde o início da banda até o disco mais recentes, que vai ser lançado em maio deste ano. Nas redes sociais, Zé Renato, integrante do Boca Livre, lamentou a perda. "Eu perdi um irmão, e o Brasil um dos maiores músicos de todos os tempos", escreveu.

O produtor Marcus Preto também lamentou a morte do colega de trabalho e lembrou da parceria dos dois no novo álbum do Boca Livre. Em comentário, a cantora Zélia Duncan relembrou a participação de Zé Nogueira da faixa Tudo é um, lançada por ela em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Preto (@marcuspreto)

O Correio entrou em contato com amigos e familiares para saber mais informações sobre a causa da morte e o funeral, mas ainda não obtive retorno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ze? Nogueira (@zenog)